РИАМО - 28 фев. Власти столицы украсят поздравительными открытками городские улицы к 8 марта, работы начнутся в ближайшее время, сообщается в среду на официальном портале мэра Москвы.

Открытки можно будет увидеть на остановках общественного транспорта и киосках «Пресса», в витринах магазинов, а также на обычных и цифровых билбордах вдоль проспекта Мира, Ленинградского, Варшавского, Каширского и Звенигородского шоссе. Также поздравительные плакаты разместят на афишных стендах города.

«Более 500 поздравительных открыток с яркими букетами и поздравлениями в адрес женщин украсят городские улицы к 8 марта. Украшать Москву к 8 марта начнут в ближайшие выходные. На улицах появятся поздравительные открытки и плакаты с маками и букетами роз, изображенными на оранжевом или розовом фоне. На каждом из них будет надпись: «С праздником 8 марта!» - говорится в сообщении.

Поздравительные открытки на улицах города в Международный женский день стали доброй традицией. От года к году обновляется их дизайн, однако неизменными остаются добрые слова и пожелания в адрес женщин. Праздничные видеоролики со сменяющими друг друга цветочными композициями можно будет увидеть на домах №8 и №28 на Новом Арбате, а также на фасаде Центрального телеграфа на Тверской улице. Транслировать видео начнут вечером 7 марта.