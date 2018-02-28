РИАМО - 28 фев. Следователи проводят проверку по факту гибели двух сотрудников пожарной службы в ходе тушения возгорания на севере Москвы, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«В ночь с 27 на 28 февраля 2018 года при тушении пожара в квартире одного из жилых домов по бульвару Матроса Железняка в Москве погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

По ее словам, на месте происшествия работают следователи. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причин возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по столице сообщала, что информация о пожаре по адресу: бульвар Матроса Железняка, дом 3, корпус 1 поступила в МЧС 27 февраля в 21:48. Происходил пожар на 16-м этаже 16-этажного жилого дома. Из горящей квартиры были спасены четыре человека, из них трое детей. В ходе тушения пожара произошло нарушение остекления и обильный выброс пламени, из-за чего погибли двое пожарных. В 23:36 пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

Погибшие - бойцы 41 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда ФПС по Москве: старшина внутренней службы Михаил Фомин 1985 года рождения и прапорщик внутренней службы Александр Драевский 1982 года рождения. У Александра Борисовича остались жена и дочь 2005 года рождения.