РИАМО - 28 фев. За прошедшие сутки в Подмосковье зарегистрировали свыше 20 возгораний, для их тушения привлекли более 190 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области в среду.

«Количество пожаров - 22. Спасенных четверо. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 193 человека и 55 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали три раза, при этом были спасены два человека. Происшествий на водных бассейнах и объектах ЖКХ не зарегистрировано.