РИАМО - 28 фев. Двое пожарных погибли в ходе тушения возгорания в квартире на 16-м этаже дома по бульвару Матроса Железняка в Москве, на пожаре спасены четыре человека, из них трое детей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре по адресу: бульвар Матроса Железняка, дом 3, корпус 1 поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве 27 февраля в 21:48. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходил пожар на 16-м этаже 16-этажного жилого дома.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара пожарно-спасательными подразделениями из горящей квартиры были спасены четыре человека, из них трое детей. В ходе тушения пожара, при проведении мероприятий для защиты путей эвакуации людей из соседних квартир произошло нарушение остекления и обильный выброс пламени. К сожалению, погибли двое пожарных. В 23:36 пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров», - отмечается в сообщении.

Погибшие - бойцы 41 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда ФПС по Москве: старшина внутренней службы Михаил Фомин 1985 года рождения и прапорщик внутренней службы Александр Драевский 1982 года рождения. У Александра Борисовича остались жена и дочь 2005 года рождения.

«Московский гарнизон скорбит и выражает соболезнования родным и близким наших товарищей», - заключается в сообщении.

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