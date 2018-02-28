РИАМО - 28 фев. Облачная погода без существенных осадков ожидается на территории Москвы и Подмосковья в среду, температура воздуха днем может опуститься до минус 16 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться на периферии арктического антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами не исключен слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 13 до минус 11 градусов, по области - от минус 16 до минус 11 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 765 миллиметров ртутного столба, существенно не изменится. Относительная влажность воздуха около 70%.

«В Москве и области на фоне повышенного атмосферного давления и низкой температуры (среднее суточное значение которой почти на 12 градусов ниже климатической нормы) сохраняется погода ярко выраженного спастического типа. При таких условиях особенно трудно придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесшим инфаркт или инсульт. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли», - предупреждают специалисты.

Особенно велик риск возникновения спазмов сосудов, приступов стенокардии или бронхоспазма при выходе из теплого помещения на улицу. Желательно при себе иметь средства первой медикаментозной помощи и избегать переохлаждения.

Как добавляют синоптики, сильные морозы могут вызвать ухудшение самочувствия у людей с кожными заболеваниями, такими как нейродермит, псориаз, у некоторых может быть аллергическая реакция на морозную погоду. Им тоже в данном случае рекомендуется прибегнуть к медикаментозным препаратам.