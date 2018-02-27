РИАМО – 27 фев. Московский фонд реновации объявил тендеры на проектирование 13 жилых домов в рамках программы по реновации, общая стоимость работ превышает 1 миллиард рублей, сообщает ТАСС.

«Новые здания планируется построить в четырех округах Москвы – САО, ЮАО, ЮВАО, ВАО. Общая стоимость проектных работ превышает 1 миллиард рублей», - говорится в сообщении.

В среднем в домах будет 14-20 этажей, а самое высокое здание (в документации указана предельная высота 85 метров – ред.) появится в районе Царицыно. Жилой дом высотой до 75 метров появится на улице Верхние Поля в ЮВАО.

Согласно техническому заданию, размещенному на сайте госзакупок, во всех домах предусмотрены подземные автостоянки.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.