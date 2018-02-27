РИАМО - 27 фев. Вопросы благотворительности обсудили на первом совете директоров АО «Мособлгаз», компания выделит 248 путевок на Черное море одаренным и тем детям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы газового предприятия.

«Советом директоров принято решение выделить 248 бесплатных путевок для одаренных детей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, проживающих в Подмосковье», - сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

По его словам, дети от 8 до 15 лет из многодетных и неполных семей, а также воспитанники детских домов, проявившие способности в науке, спорте или искусстве, получат возможность провести 21 день в лагере на побережье Черного моря. Проживание, питание, оздоровительные процедуры и перевозка детей входят в путевку.

«Мы проводим благотворительные смены с 2013 года. Первые годы мы проводили их в подмосковных лагерях в Солнечногорском и Пушкинском районах, однако оздоровительный эффект от смен на морском побережье выше, поэтому с 2016 года мы вывозим детей на Черное море в Анапу. Это мероприятие важное во всех смыслах: в поддержке талантливых ребят мы видим социальную задачу не только по расширению их кругозора и психологическому развитию, но и по созданию стратегического кадрового резерва предприятия газового хозяйства Московской области», - отметил Голубков.

Министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев охарактеризовал первое заседание совета директоров, как успешное начало работы органов управления акционерного общества.

Он отдельно отметил важную роль «Мособлгаза» в жизни жителей области, особенно инициативу общества по организации благотворительной смены, направленную на поощрение детей, которые имеют таланты в спорте, искусстве или науке, и стремятся их развивать, добиваются высот своим упорством и трудом.