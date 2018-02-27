РИАМО - 27 фев. Электричка в столицу, следующая по Казанскому направлению Московской железной дороги, задерживается из-за травмирования человека, сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании.

«Казанское направление. Задержан поезд 6129 (Голутвин – Москва) на 10 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», - говорится в сообщении.

Пассажиров призвали быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.