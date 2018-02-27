РИАМО - 27 фев. Приложение единой зарядной инфраструктуры Московской области вышло из стадии тестирования и появилось в магазинах приложений, в приложении отображены зарядки, установленные в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства энергетики.

«Приложение «Мосэнергосбыт Электрозарядки» создано для удобства владельцев электротранспорта, пользующихся зарядными станциями на территории Московского региона. Через приложение можно найти ближайшую зарядку, построить маршрут до нее, посмотреть информацию о статусе станции, тарифах, типе поддерживаемых коннекторов, а также получить доступ к станции и оплатить зарядку», - сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

На сегодняшний день электрозарядная инфраструктура Подмосковья строится достаточно быстрыми темпами. До конца 2018 года сеть будет насчитывать более 100 станций стандартов Type 2 – Type 4. Также в этом году планируется развернуть работу по установке зарядок во дворах многоквартирных домов.

«Мы понимаем, что это работа, которую можно будет оценить только в будущем, но проактивная позиция правительства региона и министерства энергетики, в частности, неизменна и направлена на достижение лидерских позиций Московской области в продвижении экологически чистого автотранспорта и альтернативных видов топлива», - подчеркнул Неганов.