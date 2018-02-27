РИАМО - 27 фев. С февраля 2018 года пациенты Подмосковья после каждого приема врачей в детских учреждениях здравоохранения и у специалистов женских консультаций получают распечатанное медицинское заключение по итогам посещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Выдача медицинских рекомендаций на специальном бланке проводится в рамках реализации пилотного проекта «Заключение по итогам посещения врача в руки». В нем указывается основная информация о приеме, диагноз и рекомендации врачей», - говорится в сообщении.

На данный момент всего в проекте принимают участие десять учреждений здравоохранения Подмосковья, среди них Химкинская центральная клиническая больница, Яхромская городская больница, Ногинская центральная больница, Щелковский перинатальный центр.

«Проект реализовывается, прежде всего, с целью улучшения зрительного восприятия пациентом информации, указанной в заключениях медицинских специалистов. Благодаря нововведению пациенты больше не столкнутся с проблемой неразборчивого почерка врача, все рекомендации и назначения будут в печатном виде», - отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Он добавил, что запланировано развитие проекта, в будущем выдача заключений в распечатанном виде будет осуществляться всеми врачами амбулаторно-поликлинического звена Московской области.