РИАМО - 27 фев. На Павелецком направлении Московской железной дороги при переходе через пути был травмирован человек, это стало причиной задержки электрички из Москвы в Каширу, сообщается в Telegram-канале Центральной пригородной пассажирской компании.

«Павелецкое направление. Задержан поезд 6107 (Москва — Кашира) на 12 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», - говорится в сообщении.

Пассажиров призвали быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.