РИАМО - 27 фев. Министр энергетики Московской области Леонид Неганов выступит на II Всемирном цифровом саммите Smart Energy Summit в Москве, который пройдет 27-28 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Smart Energy Summit пройдет 27-28 марта в event-hall «Даниловский» в Москве. Мероприятие будет посвящено цифровым технологиям и переходу от традиционной системы генерации, распределения и управления энергоресурсами к новой цифровой энергосистеме будущего, построенной на концептуально новых принципах работы.

«Саммит получил поддержку министерства энергетики Московской области, а лично министр энергетики Московской области Леонид Неганов выступит в качестве спикера-эксперта, чтобы поделиться успешно реализованными кейсами и планами Минэнерго на ближайшие годы», - говорится в сообщении.

О новых принципах построения энергосистемы будущего и возможностях ее использования для создания «умного города» расскажут лучшие практики из более чем 15 стран мира.