РИАМО - 27 фев. АО «Международный аэропорт Шереметьево» и ООО «Москва Карго» предоставили полный доступ к документации и информационным ресурсам проверяющим сотрудникам Федеральной антимонопольной службы, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«Администрация аэропорта проводит проверку возможных фактов, приведших к затруднению в работе антимонопольного органа. В случае подтверждения фактов к сотрудникам будут применены меры соответствующего воздействия», - говорится в сообщении.

Администрация аэропорта взаимодействует с антимонопольным ведомством по проведению проверки, осуществляет контроль по предоставлению документации в полном объеме.

Ранее СМИ сообщили, что Федеральная антимонопольная служба проводит проверки в столичном аэропорту «Шереметьево» по заявлению о признаках антиконкурентного соглашения, которое связано с перевозкой грузов. При этом АО «Международный аэропорт Шереметьево» и его дочернее предприятие ООО «Москва Карго» якобы препятствовали проведению проверок.