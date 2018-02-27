РИАМО - 27 фев. Внешнеторговый оборот Москвы по итогам 2017 года составил в текущих ценах около 247 миллиардов долларов и, по сравнению с 2016 годом, увеличился на 27,2%, причем данный показатель не учитывает данные по экспорту и импорту энергоносителей, сообщается на сайте Мосгорстата.

«По данным Центрального таможенного управления, внешнеторговый оборот Москвы за 2017 год составил в текущих ценах 247,3 миллиарда долларов и, по сравнению с 2016 годом, увеличился на 27,2%, в том числе экспорт – 148,6 миллиарда долларов - увеличился на 25,7%, импорт – 98,6 миллиарда долларов - увеличился на 29,4%», - говорится в сообщении.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 49,982 миллиарда долларов (за 2016 год – положительное –41,97 миллиарда долларов). Доля экспорта во внешнеторговом обороте составляла 60,1%, доля импорта – 39,9%.

Торговый оборот со странами дальнего зарубежья в 2017 году вырос на 26,9%, по сравнению с показателем за 2016 год, и составил 223,8 миллиарда долларов, причем из них на экспорт приходится 133,1 миллиарда долларов (рост на 25,1%), на импорт – 90,7 миллиарда долларов (плюс 29,6%). Лидерами в торговле с Москвой стали Китай, Германия и Нидерланды.

Торговый оборот со странами СНГ в 2017 году составил 23,5 миллиарда долларов, что на 30,1% превышает показатель 2016 года. При этом экспорт вырос на 31,5% до 15,5 миллиардов долларов, а импорт – на 27,5% до 7,9 миллиарда долларов. В первую тройку по показателю товарооборота вошли Белоруссия, Казахстан и Украина.

Наибольшую долю в экспорте занимают минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, в импорте – машины, оборудование и транспортные средства, а также продукция химической промышленности и каучук.