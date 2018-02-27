РИАМО - 27 фев. В Подмосковье на данный момент работает уже более пяти роботизированных молочных ферм, что позволяет улучшать эффективность производства, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Министр принял участие в XVI Международной выставке оборудования и технологий животноводства, молочного и мясного производств «Молочная и мясная индустрия», которая будет проходить в МВЦ «Крокус Экспо» по 2 марта.

«В Московской области достаточно активно применяются роботы-дояры, которые качественно улучшают чистоту молока, которое производится, снижают количество ручного труда при взаимодействии с животным, создают комфортные условия для существования животного на ферме, и уже более пяти роботизированных ферм на территории региона стабильно работают», - сказал Разин.

Он добавил, что в Подмосковье не планируют снижать объемы поддержки молочного производства, и программа по реконструкции, модернизации советских ферм, реализуемая в регионе, стимулирует приход технологий в устаревшие коровники.

В выставке «Молочная и мясная индустрия» принимают участие около 30 сельхозпредприятий Московской области.