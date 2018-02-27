РИАМО (МЫТИЩИ) – 27 фев. Все музыкальные школы горокруга Мытищи по президентской программе получили новые электронные пианино, шесть из них уже установлены, еще одно будет поставлено в марте, сообщила в рамках обсуждения итогов социально-экономического развития городского округа министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Во вторник в театре драмы и комедии «ФЭСТ» глава Мытищ Виктор Азаров выступил с ежегодным итоговым докладом, в рамках которого подвел итоги работы за последние пять лет.

«В Мытищах реализуется очень много программ в социальной сфере, направленных на улучшение качества жизни, они созвучны приоритетным направлениям работы областного и федерального уровня. Каждая музыкальная школа в Мытищах по президентской программе получила электронные пианино. Шесть из них уже доставлены, одно будет поставлено в марте. Это очень высококачественные инструменты и уникальная программа», – сказала Косарева.

По ее словам, городской округ является примером комфортной территории для проживания, все начинания находят здесь горячую поддержку жителей. В мероприятии принял участие актив Мытищ, зал вместил около 500 человек.