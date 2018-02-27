РИАМО - 27 фев. Порядка 3 тысяч жителей Московской области в 2017 году получили 5 миллионов рублей в качестве возврата средств по налогу с единовременной социальной помощи, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В Мособлдуме во вторник прошло рабочее совещание по вопросу возврата удержанного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) жителям Московской области с сумм оказанной им в 2017 году адресной соцпомощи.

«В 2017 году порядка 3 тысячам жителей было возвращено 5 миллионов рублей. Остались невыплаченными 1,02 миллиона рублей, которые должны получить более 600 граждан», - отмечается в сообщении.

Ранее Мособлдума внесла закинициативу об отмене уплаты НДФЛ с единовременной соцпомощи. Документ был принят на федеральном уровне и подписан президентом РФ в октябре 2017 года.

В течение 2017 года территориальные структурные подразделения Минсоцразвития Подмосковья осуществляли выплату матпомощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Данная выплата облагалась налогом.

Однако принятые изменения в Налоговый кодекс РФ об отмене уплаты НДФЛ с единовременной соцпомощи распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. Таким образом, Минсоцразвития Подмосковья провело работу по возврату средств на лицевые счета граждан. Возврат средств производится на основе заявления.

Как отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов, по итогам совещания было озвучено предложение внести в закон о бюджете Московской области изменения, предусматривающие возврат данных средств.