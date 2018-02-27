РИАМО - 27 фев. Объем промышленного производства в Москве по полному кругу предприятий по итогам января 2018 года по сравнению с аналогичным показателем 2017 года снизился на 6,1%, при этом относительно декабря снижение составило 3,6%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«Индекс производства по видам деятельности «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года составил 93,9%, индекс производства по этим видам деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, составил 94,5%», - говорится в документе.

В сегменте обрабатывающих производств показатель за январь 2018 года в годовом выражении снизился на 6%, в месячном – на 3,9%.

В сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в январе 2018 года отмечено снижение производства на 5,2% по сравнению с январем 2017 года и рост на 6,3% по сравнению с декабрем 2017 года.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в январе 2018 года в годовом выражении отмечено снижение производства на 10,5%, в месячном – на 4,1%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам деятельности в действующих ценах в январе 2017 года по сравнению с январем 2017 года в сегменте «добыча полезных ископаемых» увеличился на 38%, до 164,8 миллиарда рублей, в сегменте «обрабатывающие производства» вырос на 11,8%, до 390,8 миллиарда рублей.

В сегменте «обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондиционирование воздуха» объем отгруженных товаров в январе 2018 по сравнению с январем 2017 года увеличился на 3,2%, до 75,3 миллиарда рублей, а в сегменте «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» снизился на 28,5%, до 2,73 миллиарда рублей.