РИАМО – 27 фев. Стала известна еще одна группа знаменитостей, которые примут участие в церемонии вручения премии «Оскар», среди них актеры Сандра Буллок и Мэттью Макконахи, сообщает Газета.ru.

«В воскресенье, 4 марта, на сцену выйдут актеры Мэттью Макконахи, Эмили Блант, Сандра Буллок, Кристофер Уокен и Джейн Фонда», - говорится в сообщении.

Кроме того, участниками мероприятия станут актеры Энсел Элгорт, Джоди Фостер, Эшли Джадд, Николь Кидман, Хелен Миррен, Люпита Нионго, Рита Морено.

Ранее сообщалось, что актеры Эмма Стоун и Том Холланд выйдут на сцену вручать заветные статуэтки.

Актриса Галь Гадот, известная по фильму «Чудо-женщина», и актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах», объявят лауреатов премии.

Юбилейная, 90-я церемония вручения награды Академии кинематографических искусств и наук США «Оскар» состоится 4 марта в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.