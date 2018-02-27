РИАМО - 27 фев. Общая прибыль организаций Москвы по итогам января-ноября 2017 года составила более 2,4 триллиона рублей, снизившись на 9,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«По состоянию на 1 декабря 2017 года положительный финансовый результат крупных и средних организаций (без финансово-кредитных организаций и субъектов малого предпринимательства; сравнение показателей с соответствующим периодом прошлого года произведено в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций) составил 2,416 триллиона рублей (за этот же период 2016 года финансовый результат составил 2,665 триллиона рублей прибыли)», - говорится в документе.

При этом прибыль составила 2,87 триллиона рублей, а убыток – 453,3 миллиарда рублей. На 1 декабря 2017 года убыточными были 1408 организаций, или 26,2% от всех организаций столицы.

На 1 декабря 2017 года суммарная задолженность по обязательствам составила 36,87 триллиона рублей, из нее просроченная – 1,19 триллиона рублей или 3,2% от общей суммы задолженности (на 1 декабря 2016 года – 3,1%, на 1 ноября 2017 года – 3,8%).

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2017 года составила 16,57 триллиона рублей, из нее на просроченную задолженность приходилось 1,18 триллиона рублей или 7,1% (на 1 декабря 2016 года – 6,6%, на 1 ноября 2017 года – 8,3%).

Задолженность организаций по полученным кредитам и займам на конец ноября 2017 года составила 20,3 триллиона рублей, в том числе просроченная задолженность –17,7 миллиарда рублей или 0,1% от объема задолженности по полученным кредитам и займам (на 1 декабря 2016 года – 0,2%, на 1 ноября 2017 года – 0,1%).

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2017 года составила 14,73 триллиона рублей, из нее просроченная – 773 миллиарда рублей или 5,2% от общего объема дебиторской задолженности (на 1 декабря 2016 года – 5,0%, на 1 ноября 2017 года – 5,1%).