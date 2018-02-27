РИАМО (МЫТИЩИ) – 27 фев. Во вторник в театре драмы и комедии «ФЭСТ» глава Мытищ Виктор Азаров выступил с ежегодным итоговым докладом, в частности, он отметил, что бюджет горокруга за последнее десятилетие увеличился в два раза и достиг отметки в 11 миллиардов рублей, передает корреспондент Мытищинского информагентства.

В рамках отчета Азаров подвел итоги работы по всем сферам, включающим инвестиционную политику, ЖКХ и благоустройство, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, культуру и туризм, работу с молодежью, архитектуру и градостроительство, экологию и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Пять лет назад мы приступили к реформированию социальной сферы в части строительства, реконструкции, переоснащения объектов и решения кадровых вопросов. Нам удалось мобилизовать денежные средства в бюджет, который за 10 лет увеличился в два раза и достиг почти 11 миллиардов рублей. Благодаря этому произошло активное развитие города и сельских территорий», – сказал Азаров.

По его словам, округ входит в тройку лидеров в регионе по объему отгруженной продукции, и за пять лет свыше 50 крупных предприятий увеличили этот показатель на 20%. В округе созданы два индустриальных парка промышленного назначения, на территории которых реализуют свои проекты 32 резидента.

«Мы ежегодно приводим в порядок, как минимум, 50 дворовых территорий. В 2017 году организовано восемь скверов, разработано 18 эскизных проектов благоустройства. Организовано общественное пространство на набережной реки Яуза. Завершен первый этап создания пешеходной зоны в центре города по улице Щербакова. В 2018 году будет продолжено благоустройство мытищинских дворов», – уточнил Азаров.

За последние пять лет было построено 14 новых детских садов и реконструировано шесть зданий с увеличением емкости, дополнительно открыты 35 групп кратковременного пребывания детей. По итогам 2017 года работа системы образования округа Мытищи по доступности дошкольного образования для детей раннего возраста отмечена губернатором Московской области в номинации «Ясли – детям».

По словам Азарова, в планах на предстоящие два года в Мытищах стоит завершение строительства детского сада, двух школ и двух пристроек к существующим учреждениям образования.