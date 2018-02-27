РИАМО - 27 фев. В Подмосковье стартовала программа профессионального развития учителей и педагогов «Преобразование», участников программы обучат по методикам успешных интернет-стартапов, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Подмосковье – один из первых регионов России, реализующих совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) программы и проекты, направленные на создание условий для внедрения проектных подходов и основ предпринимательской деятельности в работу образовательных организаций региона, а также направленные на развитие метапредметных навыков у школьников, преподавателей и директоров образовательных учреждений.

«Во вторник стартовала программа профессионального развития учителей и педагогов Московской области «Преобразование», организаторы которой - ФРИИ и министерство образования региона. Специалисты фонда обучат подмосковных педагогов по методикам успешных интернет-стартапов, помогут в выполнении их собственных проектов и организуют постпроектное сопровождение», - отмечается в сообщении.

Отбор в программу проходит на конкурсной основе, участвовать могут педагоги из Московской области, работающие с учениками старше 13 лет. Количество участников от одной организации не ограничено.

Очное обучение для подмосковных педагогов пройдет с 16 по 21 апреля, практика - с 23 апреля по 25 июня 2018 года. Подробнее ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно на сайте: https://exp.iidf.ru/mosobl/.