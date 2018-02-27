РИАМО - 27 фев. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Подмосковье на федеральных трассах Главным управлением МЧС РФ по Московской области развернуты пункты обогрева, сообщается на сайте ведомства.

«С 18:00 27 февраля действуют два мобильных пункта обогрева: в Можайском районе на 122-м километре трассы М-1 «Беларусь» и в Орехово-Зуевском районе на 78-м километре трассы М-7 «Волга», - говорится в сообщении.

В состав пунктов обогрева входят оперативные автомобили МЧС России, автобусы и специально оборудованные палатки с обогревательными и осветительными приборами, запасами питьевой воды, еды и медикаментов для оказания первой помощи.

Особенность мобильных пунктов обогрева в том, что в случае необходимости они могут быть оперативно свернуты и передислоцированы в другое место.

В Московском регионе в последний день зимы морозы ночью достигнут минус 24-22 градусов, днем — минус 16-14 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, также образуется гололедица.