РИАМО - 28 фев. Молодые исполнители и авторы из России и других стран примут участие в гала-концерте международного фестиваля патриотической песни «Красная гвоздика», который пройдет в Москве в среду, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Двадцать восьмого февраля 2018 года в колонном зале Дома Союзов состоится финальное мероприятие легендарного международного конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика» - «История будущего», - говорится в сообщении.

Впервые в этом году, гала-концерт пройдет под патронатом Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей. В концерте примут участие молодые исполнители и авторы из разных стран мира, а также российские исполнители из регионов страны.

Главной задачей конкурса является создание молодыми авторами новых музыкальных и вокальных произведений гражданской и патриотической направленности, возрождение жанра массовой песни, сохранение отечественной композиционной песенной школы, выявление новых исполнителей и популяризация их творчества.

«Гостями концерта станут: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Вячеслав Добрынин, Евгений Крылатов, Андрей Дементьев, Александр Шаганов, Симон Осиашвили – классики и признанные мастера российской песни, иностранные звезды, видные политические и общественные деятели, звезды театра и кино», - перечисляется в сообщении.