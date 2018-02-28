РИАМО - 28 фев. Очередной этап квеста #Коллекционер пройдет в Косинском парке в Москве в последний день зимы, в среду, участникам предстоит найти восемь артефактов, призы получат первые пять участников, справившихся с заданием, говорится в сообщении пресс-службы ГПБУ «Мосприрода».

«28 февраля, в последний день календарной зимы, стартует очередной этап квеста #Коллекционер от «Мосприроды». В этот раз поиск артефактов будет проходить в Косинском парке. Вся серия сезонных квестов пройдет в привычном и удобном формате – без предварительной регистрации», - отмечается в сообщении.

Количество победителей ограничено - только первые пять участников или команд, которые выполнят условия игры, гарантированно получат приятные призы от «Мосприроды», при этом на одну семью полагается один приз.

Вечером 27 февраля в социальных сетях будут опубликованы карты с отмеченными точками, где именно в Косинском парке спрятаны артефакты. 28 февраля – старт игры. По условиям, все эти точки необходимо найти, сфотографировать артефакты, решить задачу, а затем прислать сообщение в социальные сети «Мосприроды» по Восточному округу «ВКонтакте» или Facebook (vk.com/ecovao; facebook.com/ecovao).

Всего в Косинском парке будет размещено восемь артефактов – деревянные таблички с некими изображениями. Все их нужно найти и сфотографировать. Кроме того, из найденных изображений необходимо составить две так называемые пищевые цепочки.

«По традиции, квесты от «Мосприроды» – это не просто поисковая игра, но и возможность узнать, каких представителей животного мира (а именно они изображены на артефактах) можно встретить в природно-историческом парке «Косинский», - заключается в сообщении.