РИАМО - 28 фев. Выезд бригады детских врачей в Наро-Фоминск для диагностического осмотра детей со сложными заболеваниями пройдет в среду, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного консультативно-диагностического центра для детей.

Основная цель мероприятия – обеспечить доступность высококлассных специалистов, современных методов диагностики и лечения детям, проживающим в 15-м медицинском округе Подмосковья (Наро-Фоминск, Можайск, Апрелевка, Тучково, Руза, Селятино и так далее).

«В диагностическом и консультационном осмотре детей примут участие главные детские специалисты Минздрава и ведущие врачи МОКДЦД. Если осмотра и рекомендаций специалистов будет недостаточно, маленьких пациентов направят на углубленное обследование или лечение в МОКДЦД и МОНИКИ. Планируется осмотреть около 200 детей», - говорится в сообщении.

В рамках поездки главные детские специалисты Минздрава посетят Можайскую больницу, где проверят выполнение стандартов лечения маленьких пациентов.