РИАМО - 28 фев. В районном Доме культуры подмосковного Пушкина в среду пройдет библиотечный форум «Новая библиотека – работа на опережение», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В работе форума примут участие около 300 человек – руководители муниципальных органов управления культурой региона, директора библиотек, их заместители, методисты, руководители библиотечных проектов. Будут рассмотрены результаты перезагрузки библиотек в 2017 году, поставлены задачи на 2018 год, обсуждены вопросы «Непрерывное информационно-библиотечное образование: новые вызовы и тренды XXI века» и «Библиотечная инноватика на современном этапе», - говорится в сообщении.

В прошлом году министерство культуры Московской области начало реализацию проекта «Перезагрузка библиотек Подмосковья». В качестве приоритетных площадок выступили десять библиотек – в Дмитровском, Ленинском, Сергиево-Посадском районах, в городских округах Дзержинский, Дубна, Клин, Реутов, Краснознаменск, Чехов, Электросталь. Согласно итогам, посещаемость этих библиотек увеличилась на 28%.

«Проект «Перезагрузка библиотек Подмосковья» – реальная возможность заявить обществу о том, что библиотеки сегодня – территория свободного доступа к информации, территория безопасности и пространство коммуникаций. В наше время интеллектуального и технологичного прорыва библиотеки становятся не только центром сохранения книжной культуры, но и центром сохранения национальной интеллектуальной памяти России», - сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Во второй части форума участники будут работать по четырем группам – «Майнд-менеджмент: секреты эффективности в работе библиотекарей», «Маркетинг в современной библиотеке», «Успешное продвижение проектов», «Секреты эффективной работы библиотек в виртуальной среде».

Вести тренинги по совершенствованию управленческих компетенций, созданию, реализации и продвижению библиотечных проектов призваны опытные специалисты из Российской государственной библиотеки, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино, консалтинговой компании «Правила игры», Агентства социальных технологий и коммуникаций.