РИАМО - 28 фев. В Московской областной думе в среду пройдет встреча комитета по конкурентной политике Подмосковья совместно с комитетом Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике и Торгово-промышленной палатой Московской области с малым бизнесом по актуальным вопросам проведения закупок, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«На мероприятии будут обсуждаться следующие темы: работа единого портала торгов Московской области; организация проведения оценки соответствия планов закупок товаров, работ и услуг крупнейших заказчиков Московской области; технологическое присоединение к системам инженерно-технического обеспечения; особенности участия в торгах и обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам на федеральной ЭП «РТС-тендер» и другие», - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие представители комитета по конкурентной политике Московской области; Торгово-промышленной палаты региона; комитета по ценам и тарифам Подмосковья; управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области; министерства инвестиций и инноваций области; уполномоченного по защите прав предпринимателей.