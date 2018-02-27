РИАМО – 27 фев. Россияне начинают все чаще откладывать деньги, это говорит об улучшении ситуации в экономике страны, сообщил руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Исследование компании «Ромир» показало, что россияне стали откладывать больше денег на второстепенные расходы. В прошлом году средняя сумма «свободных денег» ежемесячно составляла более 18 тысяч рублей. Это максимальный показатель за последние десять лет. Как правило, россияне тратили эти деньги на отдых, развлечения, ремонт или дополнительное образование.

«Чтобы сберегать, очевидно, нужны деньги. Если вы тратите всю зарплату на текущие нужды, то ничего и не останется. До недавнего времени у большинства граждан было именно так. Мы видим, что ситуация нормализовалась. Люди считают возможным сейчас откладывать. Это говорит об улучшении ситуации в экономике», - сказал Колташов в эфире Радио «Комсомольская правда».

При этом специалисты исследования отметили, что покупательская способность населения за последние несколько лет снизилась.