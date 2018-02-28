РИАМО - 28 фев. В Мособлдуме в среду состоится заседание ученого совета Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В мероприятии примут участие представители института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, ГБОУ ВО МО «Технологический университет» и ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет».

«В рамках заседания обсудят актуальные проблемы экологического законодательства; закон как фактор устойчивого развития сельского хозяйства; проблемы здравоохранения в фокусе закона; правовой мониторинг как стимул развития законодательства; проблемы образования в фокусе закона», - говорится в сообщении.

Кроме того, в повестку внесены вопросы, касающиеся систематизации законодательства как одной из форм его совершенствования; перспективы развития регионального законодательства в сфере экологии (законодательное обеспечение организации деятельности полигонов ТБО, отходы от реновации); особенностей законодательного регулирования местного самоуправления в Московской области; законы Московской области в системе семейного законодательства: пределы и перспективы правового регулирования и ряд других.