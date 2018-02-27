РИАМО - 27 фев. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена оперативно восстановили после вечернего сбоя, сообщает Telegram-аккаунт метро Москвы.

«Арбатско-Покровская линия. Движение поездов от «Партизанской» до «Киевской» оперативно восстановлено и вводится в график. Движение удалось восстановить быстрее, чем прогнозные 20 минут», - говорится в сообщении.

Ранее движение поездов по центральному участку Арбатско-Покровской линии метро Москвы прервалось по техническим причинам.