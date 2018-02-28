РИАМО - 28 фев. Сотрудники отдела №12 Главгосстройнадзора Московской области в среду проведут прием граждан в общественной приемной городского округа Шатура, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«В среду, 28 февраля, в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Шатура состоится прием граждан. В этот день его проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №12 Главгосстройнадзора Московской области», - говорится в сообщении.

Прием граждан пройдет с 10:00 до 13:00 часов без предварительной записи по адресу: город Шатура, улица Интернациональная, дом 8.