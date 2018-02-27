РИАМО - 27 фев. Большинство опрошенных подмосковных школьников назвали питание в столовых недостаточно вкусным и качественным, при этом самыми любимыми блюдами в школьных столовых у ребят стали куриные котлеты, макароны и борщ, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

В Подмосковье по инициативе детского омбудсмена региона Ксении Мишоновой провели общественный мониторинг реализации права детей на обеспечение качественным полноценным питанием в школах. Мониторинг был проведен с 22 января по 22 февраля 2018 года силами Общественной палаты Московской области, муниципальных общественных палат, общественных организаций и родительского сообщества. В мониторинге приняло участие 279 школ из 20 муниципалитетов. В том числе прошел опрос школьников о качестве питания.

«Большая часть опрошенных ребят считает, что меню в столовой разнообразное, но блюда недостаточно вкусные и качественные. Блюда подаются горячими и теплыми. Только в школах городского округа Красноармейск дети отметили, что завтраки и обеды подаются холодными. Лидерами в рейтинге любимых блюд школьников стали куриные котлеты, макароны, борщ, творожная запеканка и выпечка», - говорится в сообщении.

Мониторинг показал, что во всех осмотренных школах разработано двухнедельное меню, льготные категории обеспечиваются горячим питанием бесплатно. За последние три года ни в одной из них не были выявлены случаи отравления. Все сотрудники столовых и буфетов имеют актуальные медицинские книжки.

Отсутствие сертификатов соответствия товара было выявлено в четырех образовательных учреждениях, сертификаты качества производителя отсутствуют в пяти школах. В нескольких школах мониторинговые группы отметили неудовлетворительное качество столовой мебели и посуды.

Согласно предоставленным отчетам общественников, разброс стоимости завтраков в подмосковных школах составляет от 23 до 80 рублей. Стоимость обедов – от 39 до 111 рублей.

«В целом мы удовлетворены итогами проведенного общественного мониторинга. Для нас было важно получить срез удовлетворенности питанием, собрать информацию от общественников, детей, родителей о существующих проблемах, выявить болевые точки», - отметила Мишонова.

В рамках общественного мониторинга также был проведен опрос мнения родителей об удовлетворенности школьным питанием в социальных сетях, в котором принял участие 971 респондент.

Мнения родителей разделились практически поровну – 45% полностью удовлетворенных качеством против 41% не удовлетворенных. 7,1% родителей не устраивает стоимость питания. В долю «Другое», которая составила 7% респондентов, вошли ответы родителей, которых школьное питание не устраивает частично. Замечания, в частности, касались температуры, вкусовых качеств предлагаемых блюд, состава меню, отсутствия безглютенового питания, большого количества сахара в чае, недостаточного количества свежих овощей и фруктов, свежей выпечки.

«Мы собрали большой материал для глубокого анализа. Вся информация будет отработана, тревожные сигналы от родителей будут переданы в компетентные органы, проверены на местах. Уверена, что все замечания будут учтены и устранены. Нам предстоит совместно с коллегами из профильных министерств и ведомств, членами экспертного совета при уполномоченном по правам ребенка в Московской области продумать пути совершенствования системы школьного питания в регионе», - заключила детский омбудсмен Подмосковья.