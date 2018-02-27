РИАМО - 27 фев. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена прервалось вечером во вторник по техническим причинам, сообщает Telegram-аккаунт метро Москвы.

«Арбатско-Покровская линия. Центральный участок. Нет движения поездов от «Партизанской» до «Киевской» по техническим причинам. Приносим извинения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

Службы метрополитена делают все возможное для скорейшего восстановления движения на участке.

«Просим пользоваться другими линиями метро. Движение поездов по участку Арбатско-Покровской линии ориентировочно будет восстановлено в течение 20 минут», - отмечается в сообщении.