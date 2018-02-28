РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 фев. В доме культуры имени Карла Маркса в Подольске в среду бесплатно покажут отечественный фильм «Небеса обетованные», сообщается на сайте дома культуры.

«В доме культуры имени Карла Маркса Подольска 28 февраля состоится показ отечественного фильма «Небеса обетованные», появившегося в прокате в 1991 году. Фильм рассказывает о бездомных людях, живущих на городской свалке: об их судьбах, радостях и горестях. Начнется сеанс в 17:00», – говорится в сообщении.

Посмотреть фильм смогут все желающие бесплатно по адресу: улица Большая Зеленовская, дом 50.