РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Сотрудники министерства инвестиций и инноваций Московской области проведут прием жителей в Подольске в среду, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В среду, 28 февраля, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком, в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства инвестиций и инноваций Московской области», – говорится в сообщении.

Прием пройдет в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом №4 (первый этаж, со стороны концертного зала). Без предварительной записи. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.