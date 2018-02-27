РИАМО – 27 фев. Тверской суд Москвы не принял к рассмотрению пять исков, поданных российскими владельцами iPhone к ООО «Эппл Рус» из-за замедления компанией работы смартфонов, сообщает во вторник «Интерфакс».

«Сегодня постановлением судьи заявителям возвращены три исковых заявленя, еще два иска возвращены постановлением суда от 19 февраля», - говорится в сообщении.

Отказ в принятии заявлений к производству связан с отсутствием устранения недостатков в них со стороны истцов.

В конце декабря 2017 года Apple принесла извинения за снижение скорости работы старых моделей iPhone на фоне судебных исков и возмущений потребителей. Власти США, Франции и ряда других стран заинтересовались деятельностью Apple после обнародования этой информации и начали расследования.

Как напоминается в сообщении, Apple признала, что скорректировала операционную систему iOS так, чтобы замедлить выполнение смартфонами определенных задач. Компания пообещала снизить цену на услугу замены аккумулятора, а также включить в обновленную версию операционной системы функцию отслеживания состояния аккумулятора.

Корпорация утверждала, что замедляла работу iPhone для продления срока службы и избежания внезапных отключений.