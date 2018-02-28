РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 фев. Глава Люберец Владимир Ружицкий в среду проведет традиционную встречу с жителями городского округа, сообщается на официальном сайте местной администрации.

«28 февраля, в 18:00 глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проведет очередную встречу с жителями», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в здании «ВНИИСТРОМ» по адресу: поселок Красково, улица Карла Маркса, дом №117.

Ружицкий ежемесячно проводит встречи с жителями в разных районах городского округа. В ходе мероприятия горожане могут задать главе волнующие их вопросы.