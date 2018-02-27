РИАМО - 27 фев. Активисты Общероссийского народного фронта провели в подмосковном Дзержинском мероприятие, приуроченное ко Дню сил специальных операций ВС России, говорится в сообщении пресс-службы регионального исполкома ОНФ в Московской области.

Активисты ОНФ совместно с городскими общественными объединениями провели для молодежи показательную практическую тренировку по боевому разделу самообороны с выполнением упражнений по общей физической подготовке и комплексно-силовых упражнений из раздела подготовки спецподразделений.

«Спортивно-патриотические мероприятия уже стали традицией в зале единоборств молодежного клуба «Агиос» при храме Сошествия Святого духа на апостолов в Дзержинском. После показательной тренировки участники встречи побеседовали на патриотические темы за чаепитием в молодежном центре «Лидер». Регулярность таких акций служит патриотическому воспитанию подростков и молодежи», – сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области Артур Шлыков.

День сил специальных операций был учрежден указом президента России в 2015 году. Формирование сил специальных операций (ССО) началось в 2009 году в рамках реформы Вооруженных сил РФ. В 2013 году о создании ССО объявил начальник генерального штаба Вооруженных сил России. После этого в Подмосковье был создан центр специального назначения Минобороны РФ, где обучение проходят свыше 500 контрактников.

В ССО служат офицеры, в совершенстве владеющие всеми необходимыми техниками как стрелкового, так и рукопашного боя, а на вооружении используются только новейшее оружие и техническое оснащение.