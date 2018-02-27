РИАМО – 27 фев. С 1 апреля этого года Россия лишится возможности подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований до тех пор, пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полностью не восстановят в правах, сообщает Чемпионат.com.

«С 1 апреля Россия лишится права принимать международные турниры по всем олимпийским видам спорта и не только олимпийским», - говорится в материале.

Как уточняется в сообщении, с этой даты вступает в силу Международный стандарт соответствия кодексу WADA для подписавших сторон. В числе подписантов – Российское антидопинговое агентство, которое признало, что страна, принимающая у себя соревнования, должна соответствовать всем международным требованиям и соблюдать все правила.

РУСАДА и Олимпийский комитет России на данный момент не соответствуют кодексу WADA из-за допинговых санкций, поэтому с 1 апреля международные федерации не смогут отдавать России права проводить международные соревнования.

На соревнования, контракт на проведение которых уже подписан, запрет не распространяется. Таким образом, перенос чемпионата мира по футболу 2018 года и зимней Универсиады-2019 России не грозит.