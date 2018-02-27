РИАМО - 27 фев. В Москве по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками учреждения дополнительного образования возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по столице.

По версии следствия, неустановленные лица из числа должностных лиц детского дополнительного образования, расположенного по улице Цандера, с целью завладения денежными средствами в виде доплат и премий за успешное выполнение государственного задания в период 2015-2016 годов, искусственно завышали объем фактически выполняемых сотрудниками учебных часов. В результате чего учреждение незаконно выплатило доплаты и премии сотрудникам на сумму свыше 830 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц», - говорится в сообщении.