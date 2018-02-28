РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Сотрудники ГИБДД Подольска в среду проверят водителей на соблюдение правил по перевозке детей в рамках очередного профилактического мероприятия «Детское кресло», говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск 28 февраля с целью предупреждения и снижения детского дорожно-транспортного травматизма будет проводить профилактическое мероприятие «Детское кресло» на дорогах округа», – говорится в сообщении.

Согласно правилам, водители должны перевозить детей в возрасте до семи лет только с использованием детских удерживающих систем (автокресел – ред.), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозить детей с использованием «адаптеров ремней», бескаркасных устройств и других направляющих лямок ремней безопасности категорически запрещается. За нарушение водителю грозит штраф в размере 3 тысяч рублей.

Ранее законодательство разрешало водителям использовать при перевозке детей иные механизмы, в частности: бескаркасное устройство, корректор (адаптер) лямок ремня безопасности, так называемый «треугольник». Однако теперь все они под запретом.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Кроме того, во время стоянки запрещается оставлять в автомобиле ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

Появившаяся мера (использование автокресел – ред.) с одной стороны упрощает правила перевозки детей с 7 до 11 лет в автомобиле. Однако их внедрение не предоставляет должную защиту во время аварии.