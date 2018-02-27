РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 фев. Во вторник на молодежном форуме добровольцев и волонтеров «Твори добро» в Балашихе было подписано соглашение о сотрудничестве между Централизованной библиотечной системой и молодежными организациями города, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В форуме приняли участие молодежные организации «Молодая гвардия», «Молодежь Балашихи», «Местные», волонтерский отряд «Чистый лес» и другие. Активисты представили свои проекты, рассказали о совместной работе с Централизованной библиотечной системой, в которую сегодня входят 17 библиотек.

«Наш форум – уникальное событие, мы первые открываем Год волонтера в библиотеке, никто в Подмосковье по этому пути не шел. «Твори добро!» – это наш девиз, девиз человека, который готов раскрыться, отдать частицу своей души тем, кто в этом нуждается», – сказала директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Лариса Покрасова.

В соглашении, подписанном участниками форума, говорится о намерениях проводить совместные акции, об экологическом и патриотическом волонтерстве, обслуживании читателей на дому, реставрации книг, проведении мастер-классов и других мероприятий.

Участников форума также поприветствовал депутат Балашихи Денис Смоляков, который отметил, что день проведения форума войдет в историю как день волонтерства Балашихи.

«Волонтер – это не профессия, а призвание, это человек, который способен нести добро. Я очень рад, что здесь собрались именно такие люди», – сказал Смоляков.