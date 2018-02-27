РИАМО - 27 фев. В Подмосковье продолжаются мероприятия по выявлению нелегальной продажи алкоголя, в феврале текущего года из незаконного оборота изъяли более 6,5 тысяч литров алкогольной продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Минпотребрынка Подмосковья ежемесячно проводит мониторинги, нацеленные на выявление и пресечение фактов нелегальной продажи алкоголя в рамках проекта #алкоконтроль.

«Министерством потребительского рынка и услуг Московской области совместно с общественными организациями в феврале текущего года на территории Московской области проведено ряд мониторингов торговых точек, в ходе которых были выявлены правонарушения в 700 магазинах. По результатам работы в период проведения профилактических мероприятий по выявлению правонарушений в сфере организации нелегальной торговли алкогольной продукцией было изъято 6527 литров (11354 бутылки) алкогольной продукции», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Работа в рамках проекта #алкоконтроль и мониторинги будут продолжаться постоянно. Благодаря жителям Подмосковья и их активной гражданской позиции удается оперативно реагировать и пресекать нарушения, добавил министр.