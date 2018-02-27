РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 фев. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров 28 февраля выступит перед жителями городского округа с ежегодным отчетом, сообщил во вторник сам глава.

«Двадцать восьмого февраля в Балашихе пройдет ежегодное мероприятие – отчет главы городского округа перед жителями. В своем докладе я расскажу об основных итогах 2017 года, о том, чего нам всем вместе удалось достичь. Это развитие социальной инфраструктуры, благоустройство городских территорий, создание рабочих мест и рост экономических показателей», – сказал Юров.

Он добавил, что на мероприятие приглашены депутаты Балашихи, члены общественной палаты, а также жители, принимающие активное участие в общественно-политической жизни города.

По данным Балашихинского информагентства, мероприятие начнется в 15:00 в здании администрации городского округа.