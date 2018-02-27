РИАМО - 27 фев. Почти 50 тысяч обращений о регистрации прав на подмосковную недвижимость поступило в областной Росреестр из других регионов России с января 2017 года по февраль 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии ведет прием заявлений на регистрацию недвижимости по экстерриториальному принципу в каждом регионе России. Такой формат предоставляет заявителям возможность обратиться за услугой в любом регионе России, независимо от места нахождения объекта недвижимости.

«Управление Росреестра по Московской области обрабатывает заявления, касающиеся подмосковной недвижимости, поступающие из всех регионов Российской Федерации. С января 2017 года по февраль 2018 года управлением принято 49 250 заявлений о регистрации прав на объекты в Московской области от жителей из других регионов. Это второй (после Москвы) показатель по Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Регистрация прав проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту первоначального приема документов от заявителя в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора прав этого органа. В свою очередь, жители Подмосковья также могут обратиться за регистрацией прав на объекты недвижимости в других регионах.