РИАМО - 27 фев. Более 100 руководителей некоммерческих организаций столицы принимают участие в городском квесте «Душевная Москва», в ходе которого участники посещают особняки, где раньше жили самые щедрые благотворители Москвы, раскрывают тайны купеческих обществ и решают исторические загадки, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Лидеры ведущих некоммерческих организаций Москвы разбились на команды, включая тех лидеров, которым были сегодня вручены официальные премии от мэра Москвы Сергея Собянина. Они будут участвовать в квесте по «душевным» местам Москвы, каждое из которых непосредственно связано с благотворительной некоммерческой деятельностью. Участники будут разгадывать загадки на этих локациях, тем самым узнавая историю той деятельности, которой они сейчас занимаются», - сказал представитель пресс-службы комитета общественных связей Москвы.

Квест «Душевная Москва» проводится городским комитетом общественных связей ко Всемирному дню НКО, который отмечается 27 февраля. Во вторник также состоялось награждение лидеров московских некоммерческих организаций мэром Сергеем Собяниным. За вклад в реализацию социально значимых проектов и гражданских инициатив благодарности мэра удостоены 40 руководителей НКО.

В столице действуют 33,58 тысячи НКО, в том числе более 6 тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций. Работает множество крупных НКО, которые задают высокие стандарты для всего общественного сектора столицы и осуществляют свою деятельность также в других регионах страны и за рубежом.