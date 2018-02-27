РИАМО - 27 фев. Доходы консолидированного бюджета Москвы по итогам января-ноября 2017 года составили 2,047 триллиона рублей, что на 13% превышает показатель января-ноября 2016 года, при этом профицит составил 322,7 миллиарда рублей, увеличившись на 30,2% по сравнению с тем же периодом 2016 года, говорится в документе, размещенном на сайте Мосгорстата.

В том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 1,84 триллиона рублей, или 89,9% от общей суммы доходов. Из них налог на прибыль организаций составил 628,9 миллиарда рублей, или 30,7% от общей суммы, налог на доходы физических лиц – 702,3 миллиарда рублей (34,3%).

Расходы консолидированного бюджета столицы по итогам января-ноября 2017 года составили 1,724 триллиона рублей – на 10,2% больше, чем годом ранее. При этом 18,4% расходов пошло на здравоохранение, 16,4% – на социальную политику, 13,9% – на образование, 24,8% – на национальную экономику, 15% – на ЖКХ, 0,7% – на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Всего в бюджеты всех уровней налогоплательщики Москвы за 11 месяцев 2017 года перечислили 2,75 триллиона рублей. Сумма налогов и других обязательных платежей, поступивших в январе-ноябре 2017 года в консолидированный бюджет РФ, составила 114,3% от суммы поступлений за соответствующий период прошлого года (в бюджет Москвы – 114,3%).

Задолженность перед бюджетом Москвы по налогам и сборам на 1 декабря 2017 года составила 334,3 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2016 года на 24,6%. При этом долг по налогу на добавленную стоимость составил 186,4 миллиарда рублей, по налогу на прибыль организаций – 82,96 миллиарда рублей, по акцизам – 6,25 миллиарда рублей.