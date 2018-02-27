РИАМО - 27 фев. Несовершеннолетний пострадал при столкновении двух автомобилей на юго-востоке Москвы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«В 18:02 поступило сообщение об аварии на пересечении улиц Краснодарской и Совхозной, на перекрестке произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадал несовершеннолетний 2008 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация, ранее опубликованная в СМИ, недостаточно верна: один из участников аварии не скрылся с места преступления на своей машине. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.