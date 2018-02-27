РИАМО – 27 фев. В столице выдали первый документ о собственности на жилье в рамках программы реновации жилфонда, более 87% жителей двух первых расселяемых пятиэтажек в Северном Измайлове уже согласились переехать в стартовый дом программы, сообщает во вторник РИА Новости.



Ранее началось заселение стартового дома реновации, расположенного по адресу: 5-я Парковая улица, 62Б. Первые смотровые ордера переселенцы получили в начале февраля.



«В Москве во вторник выдали первый документ о праве собственности на жилье по реновации», - говорится в сообщении.



Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что на данный момент более 87% жителей двух первых расселяемых по программе реновации пятиэтажек в Северном Измайлове уже согласились переехать в стартовый дом программы.



«Остальные 13% это те семьи, которые в настоящее время принимают окончательное решение и выбирают квартиры. Несогласившихся у нас по данному дому нет. Все жильцы двух пятиэтажек переедут в новый дом», - уточнил Гаман.



По его словам, более 30 семей изъявили желание докупить квадратные метры в новом доме.



Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.



